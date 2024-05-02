أوستن يطالب إسرائيل بخطة "ذات مصداقية" لإجلاء المدنيين قبل اجتياح لرفح

قالت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، إن الوزير لويد أوستن طالب نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت خلال اتصال هاتفي، بضرورة أن تتضمن أي عملية عسكرية محتملة في رفح، جنوب قطاع غزة، خطة "ذات مصداقية" لإجلاء المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الجانبين ناقشا المفاوضات الجارية بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وجهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، إن شركاء إسرائيل وجيرانها يدعون لعدم شن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف عبر منصة "إكس": "نحث إسرائيل على الاستجابة للمجتمع الدولي والانخراط بشكل بناء في عملية سلام سياسية".

وتابع: "نطالب جميعاً بالإفراج الفوري عن الأسرى.. القضاء على حماس لا يمكن أن يأتي على حساب موت آلاف المدنيين، وهو أمر لا يحتمل".