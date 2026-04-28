انطلاق عروض "متحف باكثير" على مسرح الفلكي

يعود العرض المسرحي "متحف باكثير" للجمهور من جديد على خشبة مسرح الفلكي، يومي السبت والأحد 1 و2 مايو المقبل، بواقع عرضين كل يوم في السادسة والثامنة مساء، يتم حجزهم مجانا بأسبقية الحجز عبر موقع "تيكتس مارشيه"، والعرض هو دراماتورج وإخراج أحمد

فؤاد، إشراف عام عبد الله بانخر، وهو من إنتاج مؤسسة حضرموت للثقافة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورعاية مجموعة فيصل كمال أدهم.

عرض "متحف باكثير" تم إنتاجه احتفالا بمرور 115 عامًا على ميلاد الأديب الرائد علي أحمد باكثير (1910–1969)، وهو يتناول إرثه الإبداعي من خلال رؤية مسرحية معاصرة.

يتضمن العرض الذي أخرجه وأعده دراميا المخرج أحمد فؤاد مزيجًا من الدراما والغناء والوسائط البصرية الحديثة، متجاوزًا أساليب التوثيق التقليدية، ليخاطب جيل اليوم بلغة فنية حيّة وعميقة في آنٍ واحد.

يشارك في بطولة العرض معتصم شعبان، محمد الدمراوي، نور صالح، محمد عادل، فادي رأفت، مصرية بكر، آيه خلف، محمد سعيد، سيف أشرف، حسن عرفان، هاجر البديوي، أمنية بكر، فاطمة عماد، إشراف عام الدكتور عبد الله بانخر، المنتج المنفذ أحمد فؤاد، مدير المشروع محمد مبروك، منتج فني أحمد الشاذلي، ديكور عبد المنعم المصري، موسيقى أحمد كيكار، أزياء أميرة صابر، إضاءة ياسر شعلان، أداء حركي محمد بيلا، سوشيال ميديا وتصميم دعاية خالد مهيب، مساعدي الإخراج: محمد طارق، مُخرج منفذ بسنت سامي، والعرض هو من إنتاج مؤسسة حضرموت للثقافة.

يُعدّ الشاعر والروائي والكاتب المسرحي علي أحمد باكثير من أبرز الأدباء في تاريخ الأدب العربي في القرن العشرين. تقاسم باكثير جائزة الدولة التقديرية في مصر مع الأديب العالمي نجيب محفوظ، وقدّم أعمالاً إبداعية خالدة من بينها رواية "وا إسلاماه" وملحمة عمر بن الخطاب. كما كان أول من قّدم ترجمة شعرية باللغة العربية لمسرحية "روميو وجولييت" لشكسبير.