فن وثقافة

انطلاق عروض "متحف باكثير" على مسرح الفلكي

أحمد إبراهيم

يعود العرض المسرحي "متحف باكثير" للجمهور من جديد على خشبة مسرح الفلكي، يومي السبت والأحد 1 و2 مايو المقبل، بواقع عرضين كل يوم في السادسة والثامنة مساء، يتم حجزهم مجانا بأسبقية الحجز عبر موقع "تيكتس مارشيه"، والعرض هو دراماتورج وإخراج أحمد

فؤاد، إشراف عام عبد الله بانخر، وهو من إنتاج مؤسسة حضرموت للثقافة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورعاية مجموعة فيصل كمال أدهم. 

عرض "متحف باكثير" تم إنتاجه احتفالا بمرور 115 عامًا على ميلاد الأديب الرائد علي أحمد باكثير (1910–1969)، وهو يتناول إرثه الإبداعي من خلال رؤية مسرحية معاصرة. 

يتضمن العرض الذي أخرجه وأعده دراميا المخرج أحمد فؤاد مزيجًا من الدراما والغناء والوسائط البصرية الحديثة، متجاوزًا أساليب التوثيق التقليدية، ليخاطب جيل اليوم بلغة فنية حيّة وعميقة في آنٍ واحد. 

يشارك في بطولة العرض معتصم شعبان، محمد الدمراوي، نور صالح، محمد عادل، فادي رأفت، مصرية بكر، آيه خلف، محمد سعيد، سيف أشرف، حسن عرفان، هاجر البديوي، أمنية بكر، فاطمة عماد، إشراف عام الدكتور عبد الله بانخر، المنتج المنفذ أحمد فؤاد، مدير المشروع محمد مبروك، منتج فني أحمد الشاذلي، ديكور عبد المنعم المصري، موسيقى أحمد كيكار، أزياء أميرة صابر، إضاءة ياسر شعلان، أداء حركي محمد بيلا، سوشيال ميديا وتصميم دعاية خالد مهيب، مساعدي الإخراج: محمد طارق، مُخرج منفذ بسنت سامي، والعرض هو من إنتاج مؤسسة حضرموت للثقافة. 

يُعدّ الشاعر والروائي والكاتب المسرحي علي أحمد باكثير من أبرز الأدباء في تاريخ الأدب العربي في القرن العشرين. تقاسم باكثير جائزة الدولة التقديرية في مصر مع الأديب العالمي نجيب محفوظ، وقدّم أعمالاً إبداعية خالدة من بينها رواية "وا إسلاماه" وملحمة عمر بن الخطاب. كما كان أول من قّدم ترجمة شعرية باللغة العربية لمسرحية "روميو وجولييت" لشكسبير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

محمد العدل

محمد العدل: سيظل الأهلي فوق الجميع مهما حاولتم

الراحل علاء علي وزوجته

ذكريات لا تغيب ومسئولية لا تنتهي.. أرملة نجم الزمالك السابق: تعبت بعد وفاته أكثر من فترة مرضه

حميد الشاعري

حميد الشاعري يعلق على خسارة الأهلي من بيراميدز.. ماذا قال ؟

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد