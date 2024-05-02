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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق إندلع ببعض أشجار النخيل بإدفو

حريق
حريق

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعرض أعداد من أشجار النخيل والزراعات لحريق بقرية عزبة المصرى التابعة لمركز إدفو، والجهود المبذولة والتدخل السريع لمواجهة الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالقرية دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو أن جهود السيطرة على الحريق شاركت فيها 6 سيارات مطافئ ، وطلمبات وموتورات ضخ المياه ، بالإضافة إلى مساهمة منظومة مطافى المصنع بالكامل بواقع 6 حنفيات حريق.

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حريق 

ولفت إلى أنه تم مشاركة متميزة للحماية المدنية بإدفو بقيادة الرائد محمود الشريف، وأيضاً القيادات الأمنية وأهالى القرية، فضلاً عن عدد من اللودرات لتقليم وأسقاط أشجار النخيل التى إندلع فيها الحريق بواقع 500 نخلة ، وتم تنفيذ أعمال التبريد والسيطرة على النيران وإحتوائها الوجه الأكمل.

 

 

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