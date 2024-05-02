حصل هاتف آيفون الذي أطلقته شركة آبل خلال عام 2021، على خصم كبير خلال مهرجان تخفيضات الصيف على متاجر التجارة الإلكترونية على الإنترنت.

تخفيض سعر هاتف iPhone 13

تم إدراج هاتف iPhone 13 الخاص بعملاق التقنية آبل - مقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية - حاليا بسعر 49999 روبية هندية (أي ما يعادل 28.571 جنيها مصريا).



وخلال فترة التخفيضات الصيفية الخاصة، سيكون هاتف iPhone 13 متاحا مقابل سعر 47499 روبية هندية (أي ما يعادل 27.142 جنيها مصريا)، لخيار التخزين الأساسي بسعة 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف iPhone 13

يعمل هاتف iPhone 13، بواسطة معالج آبل الرائد A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

يأتي هاتف iPhone 13، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، تتميز بطبقة حماية من نوع ceramic shield لحمايتها، تدعم معدل تحديث يبلغ 12 هرتز فى الثانية، وكثافة بكسل تبلغ 460 بكسل في البوصة.

عرض آيفون لا يقاوم.. تخفيض كبير على جوال آبل iPhone 13

وجاء هاتف iPhone 13، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل إلى جانب كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل، تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار في الثانية، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويستمد هاتف iPhone 13، طاقته من بطارية بقوة 3240 مللي أمبير في الساعة، مع دعم للشحن السريع يصل إلى 20 وات.

