اللقطات الأولى لهجوم حماس الصاروخي على معبر كرم أبوسالم|فيديو

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لقطات لهجوم حماس الصاروخي على معبر كرم أبوسالم من جنوب غزة في وقت سابق اليوم، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اطلاق الصواريخ من منطقة قريبة من معبر رفح، على بعد حوالي 350 مترا من ملجأ مدني.

واستغل الجيش الاسرائيلي هذا الهجوم ليكرر مزاعمه بالقول إنه "مثال واضح آخر على الاستغلال المنهجي الذي تقوم به منظمة حماس للمرافق والمساحات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإرهابية، مع استخدام السكان المدنيين كدرع بشري".

وتم إطلاق حوالي 10 صواريخ وقذائف هاون في الهجوم.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطائرات المقاتلة ضربت قاذفة، بالإضافة إلى مبنى مجاور تستخدمه حماس.

وتابع قائلا إن التحقيق الأولي الذي تم اجراؤه بشأن إطلاق حماس صواريخ على معبر كرم أبو سالم أفاد بأنه تم اطلاق الصواريخ من منطقة على بعد بضع مئات من الأمتار من المعبر.

وتم إطلاق ما لا يقل عن 10 صواريخ وقذائف هاون في الهجوم، مما تسبب في إصابة 10 أشخاص.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن هجوم بقذائف الهاون على معبر كرم أبو سالم، لافتة إلى أنها استهدفت قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت التقارير إن العديد من المصابين في الهجوم في حالة خطيرة.