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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|عواصف ترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تعديل خطة تخفيف الأحمال خلال أيام الامتحانات.. وأخر مستجدات الذهب والدولار

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 فى مصر
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 8-5-2024.
 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 8 مايو 2024
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأربعاء 8 مايو 2024.

 

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد من اليوم ارتفاع في درجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، تجعل درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي.
 

تبدأ من 3 عصرا.. تعديل خطة تخفيف الأحمال خلال أيام الامتحانات
قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن مواعيد الإمتحانات قد أقتربت، معقبة: “الجميع كان يتحدث عن تخفيف الأحمال بالنسبة للكهرباء وكان هناك لغط فى المواعيد وكيفية مذاكرة الطلاب مع وجود الصيف”.
 

بدء العد التنازلي لموسم الحج.. استعدادات وزارة الصحة وتفاصيل التطعيمات اللازمة

كشف الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، تفاصيل استعدادات وزارة الصحة وتفاصيل التطعيمات اللازمة مع بدء موسم الحج، قائلا: إن الوزارة تجهز بعثة طبية على أعلي مستوي تضم كافة التخصصات، مشيرا إلى أن هناك تطعيمات يجب أن يحصل عليها الحاج قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام وهو اللقاح الرباعي.


من التريند إلى الحبس.. الاتهامات تطارد مغنيي المهرجانات| اعرف الحكاية
عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بـ عنوان: "من التريند إلى الحبس.. الاتهامات تطارد مغنيي المهرجانات وآخرهم عصام صاصا وشطة".. فما القصة؟

 

مصدر رفيع المستوى: استئناف مفاوضات هدنة غزة اليوم في القاهرة بحضور كافة الأطراف

صرح مصدر رفيع المستوى أن استئناف مفاوضات الهدنة اليوم في القاهرة بحضور كافة الأطراف، وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل أفادت به فضائية اكسترا نيوز.
 

الشارع الإسرائيلي ينفجر في وجه رئيس الحكومة.. معادلة نتنياهو الصعبة في حرب غزة
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "الشارع الإسرائيلي ينفجر في وجه رئيس الحكومة.. معادلة نتنياهو الصعبة في حرب غزة".
 

مفاجأة سارة للجماهير بشأن حضور المباريات.. شاهد
عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان: " 30 ألف مُشجع.. اتفاق بين اتحاد الكرة والجهات المعنية على عودة الجماهير للمباريات".
 

محطات المترو الجديدة المقرر تشغيلها خلال أيام.. تعرف عليها

قال الدكتور حسن المهدي، خبير الطرق والنقل، إنه فى إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة وسائل النقل العام والجماعي من أجل أن يجد المواطن وسيلة نقل جيدة، جاء اهتمامها باستكمال المرحلة الثالثة لخط الثالث لمترو الأنفاق.

الذهب أسعار الذهب الدولار موسم الحج غزة

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