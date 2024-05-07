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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة عصام صاصا.. كيف تعامل القانون مع جرائم القـ.تل الخطأ

مطرب المهرجانات الشهير
مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا

جدل كبير أثارته واقعة اصطدام مؤدي المهرجانات الشهير عصام صاصا، بشخص أربعيني على الدائري، ليقارق الأخير الحياة.

الواقعة دفعت العديد لطرح تساؤلات بشأن كيفية تعامل القانون مع هذا النوع من الجرائم، وما الفرق بينه بين جرائم القتل الأخرى، وما العقوبات التي قد يواجهها عصام صاصا.

ما هي جريمة القتل الخطأ

جريمة القتل الخطأ، هي التي يتم ارتكابها بدون قصد أون نية، ولكن على الرغم من ذلك وضع المشرع المصري لها عقوبات رادعة وذلك على حسب جسامة الجريمة من حيث عدد الأشخاص المجني عليهم، أو مع إخلال من الجاني سواء بالإهمال أو بالرعونة أو كان متعاطيا وتحت تأثير المخدرات.

قانون العقوبات عرف هذه الجريمة بأنها هي التي تنشأ عن الإهمال أو الرعونة وعدم الاحتراز أو مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

عقوبة جريمة القتل الخطأ

ونص القانون في مادته 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

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