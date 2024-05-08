محطات المترو الجديدة المقرر تشغيلها خلال أيام.. تعرف عليها

قال الدكتور حسن المهدي، خبير الطرق والنقل، إنه فى إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع قيمة ورفع كفاءة وسائل النقل العام والجماعي من أجل أن يجد المواطن وسيلة نقل جيدة، كان اهتمامها باستكمال المرحلة الثالثة لخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأضاف الدكتور حسن المهدي، خبير الطرق والنقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامية عبيدة أمير، أن هذا التطوير شمل خمس محطات من التوفيقية وصولا إلى جامعة القاهرة وهذه المنطقة هي ذات كثافات سكانية مرتفعة، وبالتالي وجود وسيلة لمترو الأنفاق لا تتعارض مع الازدحام فى الطرق.

وتابع الدكتور حسن المهدي، خبير الطرق والنقل، أن هذا الأمر معناه أنه يتم القدرة على تحقيق سيولة مرورية، حيث أن المترو ينقل أعداد كبيرة من المواطنين، إلى جانب الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أنه يتم محاولة عمل محطات تبادلية من أجل نزول المواطن من وسيلة مواصلات إلى وسيلة أخرى.