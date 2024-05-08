من التريند إلى الحبس.. الاتهامات تطارد مغنيي المهرجانات| اعرف الحكاية

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بـ عنوان: "من التريند إلى الحبس.. الاتهامات تطارد مغنيي المهرجانات وآخرهم عصام صاصا وشطة".. فما القصة؟

اتهام تلو الآخر طال مغنيي المهرجانات بقضايا أثارت الجدل في الشارع المصري، آخرهم المغني مجدي شطة الذي اتهم بحيازة المخدرات وألقي القبض عليه.

وقبله بساعات قليلة تم القبض على مغني المهرجانات عصام صاصا بتهمة قتل أحد المارة دهسًا أعلى دائري المنيب، وقال في نص تحقيقات النيابة العامة: “تفاجأت بالضحية ولما خبطته وقفت وما هربتش، حاولت أنقذه وطلبت الشرطة والإسعاف أخدته، وفضلت موجود لحد ما جت الشرطة”.



وقبل نحو عام، اتهم مغني المهرجانات سامر المدني بخطف شقيق الزوجة الثانية لوالده وهتك عرضه، وقضت محكمة الجيزة بحبسه 3 سنوات.

وفي مايو الماضي، اتهم مغني المهرجانات السادات بتهمة حيازة مخدر “الآيس”، وألقي القبض عليه وتم حبسه 4 أيام قبل إخلاء سبيله.

وتعددت الاتهامات والمخالفات خلال عام واحد، والرابط بين هؤلاء جميعًا هو “غناء المهرجانات”.