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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بسبب خلل في صمام الصاروخ.. بوينج تلغي أول رحلة مأهولة لها إلى الفضاء|شاهد

صدى البلد

ألغت بوينج أول رحلة مأهولة إلى الفضاء بسبب مشكلة في صمام الصاروخ، كان الطياران المكلفان بالاختبار والتابعان لوكالة ناسا قد شدَّا حزامهما للتو في كبسولة بوينج ستارلاينر، عندما توقف العد التنازلي، قبل ساعتين فقط من الإقلاع المخطط له، في محطة كيب كانافيرال للقوات الفضائية في فلوريدا.
 

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المشكلة تتعلق بصمام تنفيس الأكسجين

 

وقال ديلون رايس المهندس في شركة "يونايتد لانتش  ألاينس" (United Launch Alliance)، إن المشكلة تتعلق بصمام تنفيس الأكسجين، في المستوى الأعلى من صاروخ أطلس التابع للشركة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأوضح رايس قوله: "لقد رأينا أن الصمام ذاتي التنظيم على جانب القفل كان به بعض الطنين، وكانت حركته غريبة". من جانبه قال مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا ستيف ستيتش: "كان الإجراء المناسب هو التنظيف".

ولم تتوفر معلومات آنية بشأن الموعد المقبل للرحلة نحو محطة الفضاء الدولية للإقامة لمدة أسبوع. وكان هذا آخر تأجيل لرحلة طاقم بوينج، التي تم تعليقها لسنوات بسبب مشاكل في الكبسولة، وقال رايس: "في مثل هذه الحالات، إذا رأينا أي بيانات لم نشهدها من قبل، فإننا ببساطة لا نرغب في المخاطرة بحمولتنا الثمينة".

بوينج الفضاء ناسا وكالة ناسا يورونيوز

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