حدث ليلا|نحرص على العلاقات معها.. بايدن: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تسبب مشاكل لمصر.. سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل

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نحرص على العلاقات معها..بايدن: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تسبب مشاكل لمصر

أكد الرئيس الأمريكي بايدن، أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تتسبب في مشاكل مع مصر، التي نحرص على العلاقات معها وعلى المساعدة التي تقدمها، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

بايدن: إذا اقتحمت إسرائيل رفح الفلسطينية جنوبي غزة فلن نقوم بتزويدها بالأسلحة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه إذا اقتحمت إسرائيل مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة فلن نقوم بتزويدها بالأسلحة المستخدمة تاريخيا في هذا النوع من المعارك، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تحصل على دعمنا إذا دخلت المناطق السكنية بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

رئيس مجلس النواب الأمريكي لإدارة بايدن: المساعدات العسكرية لإسرائيل أولوية

أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأربعاء، عن قلقة بشأن التقارير التي تشير إلى تعليق شحنات أسلحة لإسرائيل، داعياً إدارة الرئيس جو بايدن إلى إلغاء هذا الإجراء، مؤكداً أن المساعدات العسكرية لإسرائيل "أولوية ملحة لا يجب تأخيرها".

سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل

أكد جمعة مفتاح، شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا، أنه "تلقيت مكالمة هاتفية بان شقيقي تعرض لحادث على الدائري، خاصة أن الحادث تم في الصباح الباكر، عند انتظاره أتوبيس الشغل"

حرارة قاسية اليوم.. والأرصاد تُصدر تحذيرا عاجلا

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الخميس 9 مايو 2024، على انحاء الجمهورية كافة، وحذرت من طقس شديد الحرارة، مائل الحرارة ليلا وخلال ساعات الصباح الأولى.

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء.. مفاجأة

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

ظهر الفنان محمد عبده، في مقطع فيديو قصير، وهو يبارك لـ نجل سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد زفافه، وذلك كأول ظهور له بعد إعلان إصابته بالسرطان.

اليوم.. محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب نادي بيراميدز

تستكمل اليوم محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، في جلستها المنعقدة نظر ثاني جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، في أثناء المباراة التي جمعت فريقهما.

أشعر بالفخر| تعليق مثير من فينيسيوس بعد تأهل ريال مدريد لنهائي أوروبا

أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، سعادته بالانتصار بنتيجة 2-1 خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي"سانتياجو برنابيو".

بعد إصدار قانون التصالح| هذه الأماكن معفاة من تلك الشروط.. فما هي؟

تصدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، محرك البحث جوجل، عقب بدء العمل به رسميًا، يوم الثلاثاء الماضي، حيث تضمن القانون بعض المزايا التي تهدف للتسهيل على المواطنين، حيث أعفى القانون القرى وتوابعها، من إصدار تراخيص البناء، دون طلاء الواجهات القائمة وغير كاملة التشطيب للمبنى محل المخالفة.