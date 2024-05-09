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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو ردينة: استيلاء إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تجاوز للخطوط الحمراء

صدى البلد

قال الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ بلاده مازالت تعول على اللجوء على مجلس الأمن، خصوصا مع بدء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، مشددًا على أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بالاستيلاء على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاق معبر كرم أبو سالم تصعيد خطير وتجاوز للخطوط الحمر تحدي واستفزاز للشعب الفلسطيني والأمة العربية.

وأضاف "أبو ردينة"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "جهودنا مستمرة، وذاهبون إلى الجمعية العامة، وبعد ذلك، إلى مجلس الأمن، سوف نلاحق إسرائيل في كل المحافل الدولية، وسنبقى نستمر مع الأشقاء العرب والأصدقاء وأحرار العالم للضغط على الإدارة الأمريكية حتى توقف استعمال الفيتو".

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "منذ أسبوعين أو 3 أسابيع، وقفت أمريكا ضد العالم بأسره عندما طلبنا في مجلس الأمن اعتراف العالم بفلسطين، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استعملت الفيتو ضد كل شعوب العالم".

إسرائيل الإجراءات الإسرائيلية الامة العربية الجانب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية

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