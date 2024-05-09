سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل

أكد جمعة مفتاح، شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا، أنه "تلقيت مكالمة هاتفية بان شقيقي تعرض لحادث على الدائري، خاصة أن الحادث تم في الصباح الباكر، عند انتظاره أتوبيس الشغل"

وقال جمعة مفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن" أخويا سواق عنده 40 سنة ولديه 4 أطفال، وانا تلقيت تليفون واقالي ان شقيقي في مستشفى الهرم، وعلمت من قسم الشرطة أن شقيقي توفي نتيجة الحادث بسبب سرعة السيارة التي وصلت لـ 150 كيلو متر في الساعة".

وتابع شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا، أن "مشهد اخويا عند الغسل، كان صعب نتيجة الحادث الذي تعرض له، معلقا “أخويا كان أطيب خلق الله والقرية كلها زعلانة عليه وواثقين في القضاء المصري”.