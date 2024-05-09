حرارة قاسية اليوم.. والأرصاد تُصدر تحذيرا عاجلا

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الخميس 9 مايو 2024، على انحاء الجمهورية كافة، وحذرت من طقس شديد الحرارة، مائل الحرارة ليلا وخلال ساعات الصباح الأولى.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لـ موجة حارة وارتفاع في درجات الحرارة اليوم، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ليسود طقس شديد الحرارة.



وتوقعت هيئة الأرصاد نشاط رياح مثيرة للرمال والآتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس القطنية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول المياه الباردة على مدار اليوم وارتداء أغطية الرأس لمواجهة حرارة الطقس، وتأجيل المشاوير غير الضرورية بعد ساعات الذروة التي تنحصر (من الساعة 1 حتى 4 عصرًا).

حذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على غرب البلاد خلال فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين ونصف متر إلى ثلاثة أمتار، مع اتجاه رياح سطحية شمالية شرقية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، خفيفة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف متر إلى 75ر1 متر مع اتجاه رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 27

العاصمة الادارية 36 26

6 اكتوبر 36 26

بنهــــا 35 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 35 25

كفر الشيخ 35 25

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 35 25

طنطا 35 25

دمياط 32 22

بورسعيد 34 23

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 22

العريش 33 23

رفح 32 21

رأس سدر 28 19

نخل 34 19

كاترين 26 14

الطور 32 22

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 23

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 36 23

رأس غارب 30 20

الغردقة 32 23

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 23

حلايب 29 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 35 22

بني سويف 36 24

المنيا 37 25

أسيوط 37 25

سوهاج 37 24

قنا 36 25

الأقصر 37 26

أسوان 38 25

الوادى الجديد 36 25

أبوسمبل 35 23