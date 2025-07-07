قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تخطر اللجان النوعية بالنواب بسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس .. ترقبوها هنا قريباً
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
برشلونة يرفض الاستسلام في سباق ضم نجم ليفربول
موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025
سقوط البوجي الخلفي.. السكة الحديد تكشف تفاصيل خروج قطار قويسنا عن القضبان
الشاباك الإسرائيلي يفتح تحقيقا ضد 25 شبكة تجسس لصالح إيران
كلاب الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته
القضاء الإداري تُلزم نقابة المحامين بصرف الزيادة السنوية لمستحقي المعاش
وزير الري: حماية الشواطئ أولوية لمصر.. ومشروعاتنا تستخدم حلولًا طبيعية منخفضة التكلفة
لبحث التعاون.. مدبولي يلتقي رئيس الأوروجواي علي هامش قمة بريكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2025 بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية “النظام الجديد” سوف يتسلموا أثناء امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس القادم ، 5 ورقات مفاهيم لمادة “الأحياء والجيولوجيا ” تتضمن المفاهيم والقواعد والقوانين التى يحتاجها الطالب لمساعدته على تذكر المعلومات للوصول إلى الإجابات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2025 الشعبة العلمية النظام القديم فإن ورقة المفاهيم الخاصة بـ امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 كما هى دون تغيير

 ويتنهي رسمياً في جميع محافظات الجمهورية الخميس القادم الموافق 10 يوليو 2025 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الذي كان قد انطلق رسميا منذ يوم الأحد 15 يونيو 2025

حيث انتهى طلاب الثانوية العامة 2025 النظام الجديد ، من آداء امتحانات ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية - اللغة العربية  - الفيزياء - التاريخ - اللغة الأجنبية الأولى - الكيمياء - الجغرافيا - الرياضيات البحتة)

كما انتهى طلاب الثانوية العامة 2025 النظام القديم من آداء امتحانات ( التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء - اللغة العربية - اللغة الأجنبية الثانية - الفيزياء - التاريخ - اللعة الأجنبية الأولى - التفاضل والتكامل - الكيمياء - الجغرافيا - الجيولوجيا - الجبر والهندسة الفراغية - علم النفس

ماذا يمتحن الطلاب في نهاية ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ؟

بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يؤدي طلاب النظام الجديد الخميس القادم في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحان الأحياء علمي علوم ، وامتحان الرياضيات التطبيقية علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء أدبي

أما عن طلاب النظام القديم ، فمازال في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 يومان بالنسبة لهم ، حيث يؤدي طلاب علمي رياضة غدا الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الديناميكا ، ثم يختتم طلاب النظام القديم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس القادم 10 يوليو 2025 بـ امتحان الأحياء علمي علوم ، وامتحان الاستاتيكا علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة والمنطق أدبي

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

ارتفاع درجات الحرارة

أبو اللهاليب حضر.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة ورطوبة خانقة

ترشيحاتنا

الدكتور هاني سويلم - وزير الري

سويلم يلتقي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويشيد بجهوده في دعم ملف التغيرات المناخية

وزارة العمل

فرص عمل لحدادين ونجارين مسلح في الإمارات براتب 1800درهم

متبقيات المبيدات

طفرة قياسية.. متبقيات المبيدات: تحليل 204 آلاف عينة بزيادة 33% عن العام الماضي

بالصور

أصغر سيارة كهربائية من تويوتا بمواصفات سوزوكي ولاندكروزر.. شاهد

تويوتا
تويوتا
تويوتا

سرطان الرئة يبدأ في صمت.. وحسام موافي يكشف العلامات

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

نشرة المرأة والمنوعات.. من حظك اليوم لروتينك الجمالي وأيهما أفضل لإنقاص الوزن الأرز أم الخبز

اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول
اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول
اصفرار الأسنان.. الأسباب والحلول

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء ..صور

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء

فيديو

ارملة شيكا

كلاب الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد