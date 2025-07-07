خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2025 بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية “النظام الجديد” سوف يتسلموا أثناء امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس القادم ، 5 ورقات مفاهيم لمادة “الأحياء والجيولوجيا ” تتضمن المفاهيم والقواعد والقوانين التى يحتاجها الطالب لمساعدته على تذكر المعلومات للوصول إلى الإجابات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2025 الشعبة العلمية النظام القديم فإن ورقة المفاهيم الخاصة بـ امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 كما هى دون تغيير

ويتنهي رسمياً في جميع محافظات الجمهورية الخميس القادم الموافق 10 يوليو 2025 ، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الذي كان قد انطلق رسميا منذ يوم الأحد 15 يونيو 2025

حيث انتهى طلاب الثانوية العامة 2025 النظام الجديد ، من آداء امتحانات ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية - اللغة العربية - الفيزياء - التاريخ - اللغة الأجنبية الأولى - الكيمياء - الجغرافيا - الرياضيات البحتة)

كما انتهى طلاب الثانوية العامة 2025 النظام القديم من آداء امتحانات ( التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء - اللغة العربية - اللغة الأجنبية الثانية - الفيزياء - التاريخ - اللعة الأجنبية الأولى - التفاضل والتكامل - الكيمياء - الجغرافيا - الجيولوجيا - الجبر والهندسة الفراغية - علم النفس

ماذا يمتحن الطلاب في نهاية ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ؟

بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يؤدي طلاب النظام الجديد الخميس القادم في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحان الأحياء علمي علوم ، وامتحان الرياضيات التطبيقية علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء أدبي

أما عن طلاب النظام القديم ، فمازال في جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 يومان بالنسبة لهم ، حيث يؤدي طلاب علمي رياضة غدا الثلاثاء 8 يوليو 2025 امتحان الديناميكا ، ثم يختتم طلاب النظام القديم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس القادم 10 يوليو 2025 بـ امتحان الأحياء علمي علوم ، وامتحان الاستاتيكا علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة والمنطق أدبي