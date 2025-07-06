مؤسس "أمهات مصر": امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة "متوسط" ويحتاج لوقت أكثر

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، متابعة وتغطية ورصد مستوي امتحانات الشهادة الثانوية العامة، حيث أدي طلاب شعبة العلمي رياضة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن أغلب الطلاب وأولياء أمورهم أجمعوا علي أن أغلب أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة جاءت مباشرة وفي مستوي الطالب المتوسط، ولكن يحتاج لوقت أكثر للإجابة علي جميع الأسئلة.

وتابعت: عدد كبير من الطلاب أوضحوا أن الجزء الخاص بأسئلة المقالي جاءت في مستوي الطالب المتوسط، وبعض التريكات الصعبة، ولكن الامتحان في معظمة جيد.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، علي ضرورة تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب والتركيز في باقي الامتحانات القادمة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.