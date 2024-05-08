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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الأرصاد تكشف حالة
الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

شهدت البلاد خلال الاحتفال بعيد شم النسيم أجواءً ربيعية مستقرة على مختلف الأنحاء مما سمح لجميع المواطنين بالخروج والاستمتاع بعيد الربيع دون عائق. 

تحذير من ظاهرتين 

أما عن حالة الطقس بدءًا من اليوم الأربعاء حتى الإثنين 13 مايو المقبل، فقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرتين وهما الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أن كافة أنحاء الجمهورية ستشهد ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 5 درجات. كما ستشهد مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري نشاطًا للرياح اليوم الأربعاء على فترات متقطعة.

أما مناطق غرب البلاد فستشهد نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة على فترات متقطعة من يوم غد الخميس 9 مايو، كما ستنشط الرياح على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية خلال فترات متقطعة من يوم الجمعة 10 مايو.

وعن الرياح بدءً من يوم السبت 11 مايو إلى الإثنين 13 مايو، فستكون نشطة على أغلب أنحاء البلاد على فترات متقطعة.

طقس اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء مؤكدة أنه طقس حار نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية. 

كما أشارت إلى أنه سيكون طقس مائل للبرودة على شمال البلاد إلى شمال الصعيد خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال تلك الفترة من اليوم.

وأوضحت أن الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية قد شهدت شبورة مائية في الصباح، متوقعة نشاط الرياح في مناطق مختلفة بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري خلال فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

  • القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19 مع طقس مشمس وشبورة مائية.
  • محافظات الوجه البحري ومدن القناة: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18 مع طقس مشمس وشبورة مائية.
  • السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18 مع طقس غائم جزئيًا وشبورة مائية.
  • السواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17 مع طقس مشمس وشبورة مائية.
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23 مع طقس مشمس.
  • شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17 مع طقس مشمس.
  • جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 مع طقس مشمس.
الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية نشاط الرياح ارتفاع درجات الحرارة

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