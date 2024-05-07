نشرة التوك شو|الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع.. وآخر مستجدات الذهب والدولار

تناولت برامج التوك شو، اليوم، الثلاثاء، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن موعد التحسن

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام أقل من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، ولكن مع أشعة الشمس هناك بارتفاع فى الطقس، ولكن خلال فترات الليل يكون هناك برودة.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 مايو| فيديو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.

أسعار الدولار الأمريكي والعملات مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.



ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية "دي ام سي"، كاشفة فيه سبب طلاقها من الفنان أحمد العوضي، وعن أعمالها الفنية وكواليسها.



مصر تدين العمليات العسكرية في رفح وتدعو إسرائيل للابتعاد عن سياسة حافة الهاوية

أدانت مصر العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، مؤكدة أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني.



مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

صرح مصدر أمني رفيع المستوى بأن الوفد الأمني المصري في محادثات التهدئة حذر نظراءه في إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني وطلب وقف هذا التحرك فورًا.

انخفاض 26%.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

قال أحمد جابر، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، إن أسعار السلع تنخفض يومًا بعد يوم، حيث انخفضت بنسبة 26%، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة للوضع من قبل مجلس الوزراء.



توريد القمح مستمر.. التموين تحقق 50% من المستهدف حتى الآن| تفاصيل

علقت الكاتبة الصحفية بسمة أبو العزم، على استمرار توريد القمح من المزارعين، قائلة: أن عمليات توريد القمح مستمرة وبشكل منتظم، بداية من منتصف إبريل حتى منتصف أغسطس المقبل.



الزراعة: 35 ألف زائر توافدوا على حدائق الحيوان والأسماك في شم النسيم

قال الدكتور محمد جلال، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك بوزارة الزراعة، إنه بالأمس شهدت حدائق الحيوان إقبالا جماهيريا بمناسبة عيد شم النسيم، بحوالي من 30 إلى 35 ألف زائر.