مشاريع ابتكارية لطلاب الفرقة الرابعة بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية

عرض طلاب الفرقة الرابعة برنامج تكنولوچيا الكهرباء، بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية مشاريع ابتكارية متميزة من قلب بيئة تعليمية تدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، لتجسد مزيجًا فريدًا من التكنولوجيا، والاستدامة، والحلول الذكية، مقدّمين نماذج تطبيقية قادرة على مواجهة تحديات العصر، والمساهمة في دفع عجلة التنمية نحو أفق جديد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، والدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي، وإشراف الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، والدكتور حلمي الزغبي وكيل الكلية.

وعرض الطلاب مشروع Autonomous Car وتقوم وظيفة المشروع على تصميم وتنفيذ نظام مساعد للسائق، يهدف إلى زيادة أمان القيادة وتقليل الحوادث، عن طريق دمج أنظمة ذكية مثل تثبيت السرعة التكيفي، الفرملة التلقائية عند الطوارئ والتحذير عند مغادرة المسار، وذلك بإستخدام حساسات متحكمات دقيقة، وتقنيات الذكاء الإصطناعي لمحاكاة سلوك القيادة الذكية.

ويستخدم المشروع كنموذج تطبيقي يحاكي أنظمة القيادة الذكية الموجودة في السيارات الحديثة، حيث يقوم بمساعدة السائق من خلال تثبيت السرعة التكيفي، والتدخل في حالات الخطر بالفرملة التلقائية، وكذلك تنبيه السائق عند الإنحراف عن المسار، مما يعزز الأمان أثناء القيادة ويقلل من احتمالات الحوادث.

ومشروع PET BASD 3D PRINTING SYSTEM ويهدف إلى تحويل النفايات البلاستيكية من نوع PET مثل زجاجات المياه الغازية، إلى خيوط يمكن أستخدامها كخامة للطباعة ثلاثية الأبعاد، ويتكون النظام من جهاز لإعادة تدوير البلاستيك وجهاز طابعة ثلاثية الأبعاد ويعملان معا كنظام متكامل لإنتاج منتجات جديدة من البلاستيك المعاد تدويره، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي وخفض تكاليف التصنيع، ويستخدم المشروع في تحويل زجاجات البلاستيك إلى خيوط ثلاثية الأبعاد، مما يتيح تصنيع قطع بلاستيكية مختلفة بتكلفة منخفضة، ويمكن الاستفادة منه في المجالات التعليمية والصناعية والبيئية، من خلال إنتاج أدوات منزلية، نماذج تعليمية، وقطع غيار مخصصة، مما يدعم الإستدامة ويقلل من النفايات البلاستيكية.