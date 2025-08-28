قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
مريت بمحنة صعبة.. أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية
دعاكم كان هو الدواء.. أنغام توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد أزمتها الصحية
نجاة 4 أشخاص بأعجوبة بعد انقلاب ملاكي في ترعة بسوهاج.. صور
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين من مصر إلى قطاع غزة
أنغام: كنت بدعي ربنا إني أكمل مع ولادي.. ومشتاقة أشوف جمهوري على المسرح
مكتب نتنياهو ينفي خبر تسليم جبل دوف.. ويصفه بـ"الزائف"
هل ترث المطلقة من زوجها السابق؟.. الإفتاء: في حالة واحدة
إيران تسمح بعودة مفتشي الوكالة الدولية لمراقبة وقود بوشهر وسط ضمانات أمنية مشددة
ماليزيا: استهداف مستشفى ناصر في غزة جريمة حرب وإمعان في استهداف الصحافة
مركز المناخ: أمواج بارتفاع 4 أمتار وراء مأساة أبو تلات وغرق أسرة كاملة
محافظات

نجاة 4 أشخاص بأعجوبة بعد انقلاب ملاكي في ترعة بسوهاج.. صور

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

انقلبت سيارة ملاكي بداخلها أربعة أشخاص وسقطت في ترعة على طريق جهينة سوهاج بالقرب من كوبري أولاد إسماعيل، مما أسفر عن إصابتهم جميعًا بإصابات طفيفة، ونجاتهم من موت محقق بفضل سرعة تدخل الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل الترعة المجاورة للطريق ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى سقوطها في الترعة، وكان يستقلها أربعة أشخاص.

وبجهود الأهالي المتواجدين بمكان الحادث، تم إنقاذ الركاب وإخراجهم جميعًا من المياه، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، حيث أكد التقرير الطبي إصابتهم بكدمات وجروح سطحية وحالتهم مستقرة.

كما تم رفع السيارة من موقع الحادث وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج غرق انقلاب سيارة

