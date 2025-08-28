نجاة 4 أشخاص بأعجوبة بعد انقلاب ملاكي في ترعة بسوهاج.. صور

انقلبت سيارة ملاكي بداخلها أربعة أشخاص وسقطت في ترعة على طريق جهينة سوهاج بالقرب من كوبري أولاد إسماعيل، مما أسفر عن إصابتهم جميعًا بإصابات طفيفة، ونجاتهم من موت محقق بفضل سرعة تدخل الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي داخل الترعة المجاورة للطريق ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى سقوطها في الترعة، وكان يستقلها أربعة أشخاص.

وبجهود الأهالي المتواجدين بمكان الحادث، تم إنقاذ الركاب وإخراجهم جميعًا من المياه، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، حيث أكد التقرير الطبي إصابتهم بكدمات وجروح سطحية وحالتهم مستقرة.

كما تم رفع السيارة من موقع الحادث وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.