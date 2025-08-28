مفاجأة.. تعرف على سبب تراجع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة

أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة بنسبة كبيرة، موضحًا أن السبب يعود إلى زيادة المعروض، خاصة السيارات ذات المنشأ الصيني.

عوامل أخرى مؤثرة

وأوضح" السبع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ثروتنا"،المذاع على قناة "المحور"، أن التنافس بين المصانع العالمية كان أيضًا سببًا في هذا التراجع، إلى جانب ثبات أو انخفاض بعض العملات الأجنبية.

تأثير على سوق المستعمل

وأشار عضو شعبة السيارات ،إلى أن سوق السيارات المستعملة يتأثر نسبيًا بسوق الزيرو، سواء في حالات الانخفاض أو الارتفاع في الأسعار.

نصيحة للراغبين في الشراء

ونصح "السبع "، الراغبين في شراء السيارات، بسرعة الشراء خلال هذه الفترة، نظرًا لانخفاض الأسعار، خاصة في السيارات الصينية المنشأ.