تراجع كبير في أسعار السيارات لهذا السبب.. الشعبة توضح

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السيارات في مصر بدأ يشهد حالة من التوازن والتنافسية القوية خلال الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة كميات السيارات المستوردة التي دخلت إلى السوق منذ بداية العام، إلى جانب دخول ماركات جديدة، خاصة ذات المنشأ الصيني.

وأوضح السبع خلال تصريحات على قناة المحور، أن وصول كميات كبيرة من السيارات دفعة واحدة إلى السوق يُحدث منافسة حقيقية بين الشركات، وهو ما ينعكس إيجابا على تراجع الأسعار، إلى جانب توفير تسهيلات كبيرة في عمليات الشراء، تشمل فترات تقسيط أطول، وأنظمة سداد مرنة تتيح للعملاء خيارات أكثر.

السيارات الصينية أحدثت توازنًا في الأسعار

وأضاف أن المنشأ الصيني أصبح أكثر انتشارًا داخل السوق المصري خلال الشهور الأخيرة، وساهم بشكل ملحوظ في كسر حدة الأسعار، وتحقيق توازن في الأعداد والخيارات المتاحة أمام المستهلك، حيث باتت الشركات تقدم أسعارًا أقل، وعروض تقسيط ميسّرة، حتى تستطيع المنافسة.

وأكد السبع أن عودة المعروض بقوة للسوق أحدثت تأثيرًا مباشرًا على تراجع أسعار بعض الطرازات، وأن السوق يتجه تدريجيًا نحو الاستقرار بعد فترة من الاضطرابات في التوريد والتسعير.

عن سوق المستعمل: لا توجد مرجعية ثابتة والأسعار تتوقف على الحالة

أما عن سوق السيارات المستعملة، فأشار السبع إلى أنه لا يخضع لمرجعية سعرية موحدة، بل تختلف الأسعار فيه حسب حالة السيارة واستخدامها وعدد الكيلومترات ودرجة الصيانة. وأضاف أن سوق المستعمل أكثر مرونة، ولكنه يعتمد بشكل كبير على تقييم البائع والمشتري لحالة السيارة، وليس هناك قاعدة ثابتة يمكن القياس عليها.