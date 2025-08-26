قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على رجل بعد إحراقه للعلم الأمريكي أمام البيت الأبيض
خطوة بخطوة .. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 عبر هذا الرابط
انخفاض الأسعار واختفاء ظاهرة الأوفر برايس.. شعبة السيارات تكشف مفاجآت سارة للمواطنين
ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025
شواطئ برائحة الموت.. منع نزول المصطافين بعد المواعيد الرسمية للسباحة في الإسكندرية
الصحة العالمية تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة
انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل
وداعاً للمحتالين.. جوجل تضيف خاصية جديدة تتيح التحقق من هوية المتصل
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025 .. تعرف عليها
انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب
توك شو

انخفاض الأسعار واختفاء ظاهرة الأوفر برايس.. شعبة السيارات تكشف مفاجآت سارة للمواطنين

محمود محسن

مصر تشهد ملحمة حقيقية في توطين صناعة السيارات، هناك تغيير في خريطة سوق بيع السيارات وأسعار السيارات انخفضت من 20 لـ 25 % في السيارات الزيرو ".

رابطة تجار السيارات: انخفاضات حتى 25%.. وانتهاء ظاهرة الأوفر برايس

أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه لا يوجد أوفر برايس في سوق السيارات حاليا واختفت ظاهرة المستهلك التاجر .

وقال أسامة أبو المجد في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، : "هناك تراجع في أسعار السيارات في الأسواق بمصر ".

وتابع أسامة أبو المجد: "هناك سياسة العرض والطلب بسوق السيارات وإذا ازداد  الطلب يرتفع سعر السيارات ".

وأكمل أسامة أبو المجد: "سعداء بانخفاض أسعار السيارات في مصر ومن مصلحة التاجر انخفاض أسعار السيارات ومن أسباب انخفاض الأسعار العمل على توطين صناعة السيارات في مصر ".

استيراد السيارات

