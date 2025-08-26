انخفاض الأسعار واختفاء ظاهرة الأوفر برايس.. شعبة السيارات تكشف مفاجآت سارة للمواطنين

مصر تشهد ملحمة حقيقية في توطين صناعة السيارات، هناك تغيير في خريطة سوق بيع السيارات وأسعار السيارات انخفضت من 20 لـ 25 % في السيارات الزيرو ".

أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه لا يوجد أوفر برايس في سوق السيارات حاليا واختفت ظاهرة المستهلك التاجر .

وقال أسامة أبو المجد في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، : "هناك تراجع في أسعار السيارات في الأسواق بمصر ".

وتابع أسامة أبو المجد: "هناك سياسة العرض والطلب بسوق السيارات وإذا ازداد الطلب يرتفع سعر السيارات ".

وأكمل أسامة أبو المجد: "سعداء بانخفاض أسعار السيارات في مصر ومن مصلحة التاجر انخفاض أسعار السيارات ومن أسباب انخفاض الأسعار العمل على توطين صناعة السيارات في مصر ".

كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة الحالية بين 20 ألفا إلى 350 ألف جنيه، حسب موديل السيارة، وهل هذه الانخفاضات من سعر السيارة الأساسي، أم من الأوفر برايس.



وقال رئيس رابطة تجار السيارات، إن الانخفاض يكون من سعر السيارة الأساسي، وأن الأوفر برايس الذي كان يوضع على السيارات، أصبح غير موجود في مصر، وأنه كان يوضع على أنواع محددة من السيارات، وهي العالية جدا.

وأضاف أسامة أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن السبب في انخفاض أسعار السيارات يرجع لـ توطين صناعة السيارات في مصر، وأنه منذ بداية العام هناك 7 مصانع للسيارات، وهناك زيادة في المعروض، وأن هناك استقرارا في أسعار الدولار نتج عنه استقرار في أسعار السيارات.

ولفت إلى أن مصر أكثر دولة استفادت من الحرب العالمية الثالثة الخاصة بالاقتصاد، فما حصلت عليه من فوائد تجاوز ما حصلت عليه أمريكا والصين.

ولفت إلى أن السيارات الجديدة بها انخفاضات بين 20 لـ 25%، والمستعملة بها انخفاضات بين 10 لـ 15%، وأن هذه الانخفاضات تعود بالنفع على الجميع.