شاهد أصغر وأحدث سيارة أيونيك .. مفاجأة من هيونداي

هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك
عزة عاطف

نشرت شركة هيونداي الكورية أولى الصور التشويقية لسيارة اختبارية كهربائية جديدة، استعدادًا للكشف الرسمي عنها يوم 9 سبتمبر المقبل ضمن فعاليات معرض IAA Mobility Show 2025 في ميونيخ. 

ورغم تكتم الشركة على التفاصيل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن النموذج الجديد سيمهد الطريق لإطلاق سيارة كهربائية صغيرة الحجم تحمل على الأرجح اسم Ioniq 2.

تصميم عصري مستوحى من أيونيك 6

وتشير الصور التشويقية إلى أن السيارة ستعتمد على قضبان إضاءة LED ممتدة بعرض كامل في الأمام والخلف، على غرار أيونيك 6 سيدان المحسنة. 

أما الهيكل، فيتضح أنه سيأخذ شكل هاتشباك رياضية مع سقف ضخم وجناح خلفي مدمج بتصميم يشبه "ذيل البط".

كما تظهر ملامح رياضية واضحة من خلال مداخل الهواء الأمامية، والذقن البارز، بالإضافة إلى الرفارف العريضة التي تمنح السيارة مظهرًا ديناميكيًا.

صور تشويقية إضافية قبل الإطلاق

وأكدت هيونداي أنها ستشارك مجموعتين إضافيتين من الصور التشويقية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك قبل الكشف الرسمي. 

ومن المتوقع أن تكشف هذه الصور عن مزيد من تفاصيل التصميم الخارجي.

ورصدت عدسات المصورين مؤخرًا نموذجًا أوليًا مموهًا يعتقد أنه للسيارة الكهربائية الجديدة من هيونداي. 

ورغم أن النسخة الاختبارية ستتمتع بلمسات تصميمية مميزة وعجلات مختلفة، فإن الشكل العام للنموذج يتطابق مع ما ظهر في الصور التشويقية الرسمية.

أصغر أفراد عائلة أيونيك

وتشير التوقعات إلى أن السيارة الجديدة ستكون أصغر عضو في عائلة أيونيك الكهربائية، ما يدعم فكرة إطلاقها باسم Ioniq 2. 

وستكون السيارة خيارًا كهربائيًا بديلاً لكل من هيونداي i20 العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي وهيونداي بايون الكروس أوفر.

منصة E-GMP ومحرك كهربائي قوي

ومن المرجح أن تستند السيارة إلى منصة E-GMP المشتركة مع سيارات كيا EV2 وEV3. 

وبحسب المعلومات الأولية، ستزود السيارة بمحرك كهربائي واحد يولد 201 حصانًا (150 كيلوواط/204 أحصنة)، مدعومًا ببطارية سعة 58.3 كيلوواط/ساعة، لتمنحها مدى عمليًا يناسب الاستخدام اليومي في المدن.

