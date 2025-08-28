قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس
حصلت على أشياء من والدي قبل وفاته دون علمه فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يرد
سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس 28 أغسطس 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
مريت بمحنة صعبة.. أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية
دعاكم كان هو الدواء.. أنغام توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد أزمتها الصحية
نجاة 4 أشخاص بأعجوبة بعد انقلاب ملاكي في ترعة بسوهاج.. صور
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين من مصر إلى قطاع غزة
أنغام: كنت بدعي ربنا إني أكمل مع ولادي.. ومشتاقة أشوف جمهوري على المسرح
مكتب نتنياهو ينفي خبر تسليم جبل دوف.. ويصفه بـ"الزائف"
هل ترث المطلقة من زوجها السابق؟.. الإفتاء: في حالة واحدة
ديني

حصلت على أشياء من والدي قبل وفاته دون علمه فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يرد

أمين الفتوى
أمين الفتوى
عبد الرحمن محمد

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حالة وردته في سؤال من شاب يُدعى عمر من دمياط، ذكر فيه أنه أخذ بعض الأشياء من والده قبل وفاته دون علمه، متسائلًا عن الموقف الشرعي تجاه ذلك.

وأوضح شلبي، أن الاستيلاء على أي متعلقات دون إذن صاحبها؛ يُعد خطأ شرعيًا وسلوكًا غير مستقيم، حيث عرّف الفقهاء، السرقة، بأنها أخذ الشيء خِفية من مالكه.

وبيّن أن الحُكم يتوقف على عُمْر الفاعل، فإذا حدث ذلك قبل البلوغ؛ فلا إثم عليه، لعدم تكليفه شرعًا، لكن يظل الواجب هو إعادة الحقوق لأصحابها، أما إذا تم الأمر بعد البلوغ؛ فالذنب قائم والواجب رد ما أُخذ.

وأشار شلبي إلى أن الحقوق المالية لا تسقط بوفاة أصحابها، بل تنتقل إلى الورثة وتقسَّم وفق الميراث الشرعي.

واستطرد: وفي حال وافق الورثة على التصدق بما أُخذ على روح المتوفى، فلا حرج في ذلك، لكن إن رفضوا؛ فتبقى القسمة بينهم هي الأصل.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية تحث على الستر، فلا يلزم من وقع في هذا الموقف أن يُصرّح للورثة بسبب المال، بل يكفي أن يقدّر ما أخذه ثم يعيده إليهم بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة. 

واختتم بأن التوبة لا تكتمل إلا برد الحقوق أو التصرف فيها بما يُرضي أصحابها أو ورثتهم، حفاظًا على الأمانة أمام الله- عز وجل-.

دار الإفتاء حقوق الورثة السرقة المال التوبة الشريعة الإسلامية

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

