الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس
حصلت على أشياء من والدي قبل وفاته دون علمه فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يرد
سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس 28 أغسطس 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
مريت بمحنة صعبة.. أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية
دعاكم كان هو الدواء.. أنغام توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد أزمتها الصحية
نجاة 4 أشخاص بأعجوبة بعد انقلاب ملاكي في ترعة بسوهاج.. صور
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين من مصر إلى قطاع غزة
أنغام: كنت بدعي ربنا إني أكمل مع ولادي.. ومشتاقة أشوف جمهوري على المسرح
مكتب نتنياهو ينفي خبر تسليم جبل دوف.. ويصفه بـ"الزائف"
هل ترث المطلقة من زوجها السابق؟.. الإفتاء: في حالة واحدة
أخبار العالم

الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس

القسم الخارجي

نجا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي من هجوم بالحجارة والزجاجات، الأربعاء، أثناء مشاركته في تجمّع انتخابي بضواحي العاصمة بوينوس أيرس، ضمن الحملة الدعائية لحزبه استعدادًا للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كان موكب الرئيس يتنقّل في سيارة تابعة للرئاسة عندما باغته متظاهرون غاضبون وقاموا برشقه بالحجارة والزجاجات، في احتجاج مرتبط بما يُتداول حول فضيحة فساد مفترضة في الدوائر المقرّبة منه. 

وعلى الفور تدخلت عناصر الأمن المرافقة، وتمكنت من إبعاد الرئيس عن موقع الحادثة، حيث خرج سالماً من دون إصابات.

وأفادت التقارير بأن سيدة مؤيدة للرئيس أُصيبت خلال الحادثة، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت لحظة تعرض موكب ميلي للهجوم وسط حشد غاضب، بينما كانت سيارته تسرع لمغادرة المكان.

الحادثة تأتي في وقت حساس بالنسبة لميلي، الذي يواجه تصاعداً في الانتقادات حول سياساته الاقتصادية المثيرة للجدل وإجراءات التقشف التي فرضها منذ توليه السلطة. 

وتزايدت حدة الاحتجاجات مؤخراً مع تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التضخم، ما جعل المناخ الانتخابي مرشحًا لمزيد من التوتر.

ويرى مراقبون أن الهجوم على موكب الرئيس يعكس حجم الغضب الشعبي في الشارع الأرجنتيني، إذ لم يعد مقتصرًا على المعارضة السياسية بل امتد إلى قطاعات اجتماعية واسعة متضررة من الأزمة الاقتصادية.

 ويُتوقع أن يزيد الحادث من تعقيد المشهد الانتخابي، حيث سيُجبر الرئيس على موازنة حملته الدعائية بين الترويج لبرنامجه السياسي ومحاولة احتواء موجة الاستياء الشعبي المتصاعد.

