ترامب يواجه غضب أنصاره بسبب سعيه لإدخال 600 ألف طالب صيني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكليات الأمريكية ستواجه صعوبات بدون الطلاب الصينيين، وسط رد فعل عنيف من قاعدته المؤيدة بعد أن لفت إلى إمكانية سماحة بإدخال آلاف الصينيين لأمريكا.

وذكر ترامب أنه قد يسمح لـ 600 ألف طالب جامعي صيني بدخول البلاد كجزء من محادثات تجارية مع الصين.

في غضون ذلك، تأمل الصين أن تفي الولايات المتحدة بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال الطلاب الصينيين، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية يوم الأربعاء.

وحثّ المتحدث باسم الوزارة، قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي دوري، الولايات المتحدة على وقف "المضايقات والاستجواب والترحيل غير المبرر" للطلاب الصينيين.