الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه اعتبارا من اليوم ستبدأ البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما سيعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 31 درجة مئوية في الظل بارتفاع 3 درجات عن أمس، لذلك، فإن إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار سيكون حارا في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات جنوب الحرارة ومائل للحرارة في السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "في فترة الليل، ومع غياب أشعة الشمس ستظل الأجواء مائلة للبرودة، وخاصة في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والأماكن لها ظهير صحراوي بشكل كبير، ومن المتوقع أن يشهد أغلب محافظات شمال البلاد وسرعات الرياح ما بين 30 و35 كم في الساعة".

