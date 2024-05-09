خادم الحرمين وولي عهده يبعثان ببرقية عزاء لرئيس الإمارات

أرسلت القيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ‬⁩وولي العهد‬⁩ الأمير محمد بن سلمان، برقيات عزاء ومواساة لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وفي برقيته قال خادم الحرمين "علمنا بنبأ وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء".

فيما أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برقيته عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.