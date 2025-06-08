صور أفشة تزين شوارع أمريكا قبل لقاء باتشوكا المكسيكي

ظهرت صور محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي في شوارع أمريكا قبل انطلاق مباراة اليوم أمام باتشوكا المكسيكي ضمن استعدادات كأس العالم للأندية.

أفشة يزين شوارع أمريكا

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي فى الثانية عشر بعد منتصف الليل اليوم الأحد أولى مبارياته الودية أمام باتشوكا المكسيكي علي ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025. التى تقام لأول مرة بمشاركة ٣٢ ناديًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر اليوم عبر شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد عبر قناة On Time Sport HD1 بتعليق التونسي رؤوف خليف.