كسر بالعمود الفقرى.. سقوط شاب من الدور الرابع بمنزل تحت الإنشاء بالدقهلية

أصيب شاب فى العقد الثانى من عمره بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الرابع من أعلى منزل تحت الإنشاء بمدينة المنصورة، حيث اختل توازنه خلال عمله وتم نقله لمستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بسقوط شاب من أعلى سقف الدور الرابع بمنزل تحت الإنشاء، حيث اختل توازنه خلال صبة السقف بمنطقة الجامعة بالقرب من صينية ميت خميس.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المصاب يدعى عيد محمد عيد، 17 عاما، مقيم قرية البيضاء بتمى الأمديد.

تم نقله لمستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم، حيث تبين إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلى بالصدر وكسر بالعمود الفقرى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.