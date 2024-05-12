انهيار جزئي بعقار مكون من 6 طوابق بأكتوبر .. تفاصيل

شهدت مدينة 6 أكتوبر، منذ قليل، انهيار جزئي في الطابق السادس من عقار مكون من 6 طوابق دون وقوع إصابات.

تلقى مدير مباحث الجيزة، اللواء محمد شرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، مفاده وقوع انهيار جزئي بعقار مكون من 6 طوابق في مدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد داوود رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر والقوة المرافقة له وتبين انهيار سقف الطابق الخامس ما أسفر عن وجود تلفيات في سفرة وانتريه دون وقوع إصابات او خسائر في الارواح، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة للتحقيق.