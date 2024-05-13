أبو العينين يطالب بإعداد قانون استثمار بحوافز جديدة والتركيز على صناعات المستقبل

لتحقيق 100 مليار دولار صادرات

طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، بضرورة إعداد قانون جديد للاستثمار بحوافز جديدة، يخدم رؤية الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تحتاج لقانون استثمار جديد تماما وليس ترقيع القانون الحالي خاصة وأنه تم تعديله لأكثر من مرة.

وأشار أبو العينين، إلى ضرورة وضع خريطة واضحة للصناعات المستهدفة وكذلك المناطق المستهدف اقامة الصناعات بها، من أجل الترويج لها، مع أهمية التركيز على صناعات المستقبل ذات التكنولوجيات العالية والقيمة المضافة والتي تساهم في زيادة فرص تعميق التصنيع المحلي وكذلك الصادرات للوصول لمستهدف 100 مليار دولار صادرات وتخطي ذلك.

ولفت إلى أن الشهر المقبل يشهد عقد مؤتمر هام مع الاتحاد الأوروبي بحضور مفوضية الاتحاد ورئيس مجلس الوزراء، وهو فرصة لجذب الاستثمارات الأوروبية لمصر ولابد من طرح مجموعة كبيرة من المشروعات.

وأكد أبو العينين على ضرورة وجود رؤى واضحة للصناعة المصرية تقوم على تقييم كافة الأوضاع سواء الداخلية او الخارجية والجيوسياسية و كذلك تجارب الدول المتقدمة في الصناعة.