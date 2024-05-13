عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتحقيق 100 مليار دولار صادرات

أبو العينين يطالب بإعداد قانون استثمار بحوافز جديدة والتركيز على صناعات المستقبل

صدى البلد

طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، بضرورة إعداد قانون جديد للاستثمار بحوافز جديدة، يخدم رؤية الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر المثلث الذهبي الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تحتاج لقانون استثمار جديد تماما وليس ترقيع القانون الحالي خاصة وأنه تم تعديله لأكثر من مرة.

وأشار أبو العينين، إلى ضرورة وضع خريطة واضحة للصناعات المستهدفة وكذلك المناطق المستهدف اقامة الصناعات بها، من أجل الترويج لها، مع أهمية التركيز على صناعات المستقبل ذات التكنولوجيات العالية والقيمة المضافة والتي تساهم في زيادة فرص تعميق التصنيع المحلي وكذلك الصادرات للوصول لمستهدف 100 مليار دولار صادرات وتخطي ذلك.

ولفت إلى أن الشهر المقبل يشهد عقد مؤتمر هام مع الاتحاد الأوروبي بحضور مفوضية الاتحاد ورئيس مجلس الوزراء، وهو فرصة لجذب الاستثمارات الأوروبية لمصر ولابد من طرح مجموعة كبيرة من المشروعات.

وأكد أبو العينين على ضرورة وجود رؤى واضحة للصناعة المصرية تقوم على تقييم كافة الأوضاع سواء الداخلية او الخارجية والجيوسياسية و كذلك تجارب الدول المتقدمة في الصناعة.

إتحاد المستثمرين العرب أبو العينين وكيل مجلس النواب الجلسة الإفتتاحية القانون الحالى المستثمرين العرب النائب محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

أمير هشام يكشف تفاصيل تطاول الشيبي على عامل غرف ملابس المصري

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

مش في يوليو| قرار عاجل من الكاف بشأن نهائي كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

أبوالعينين: استضافة مصر للمؤتمر الاقتصادي الأوروبي علامة فارقة في دعم الاستثمار والصناعة الوطنية

مستقبل مصر : إجمالي الحاصلات الزراعية وتصنيع المحاصيل وصل 9 مليارات دولار

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالأوتوستراد| صور

أبو العينين : صفقة رأس الحكمة رسالة للعالم بقدرات مصر لجذب الاستثمار الأجنبي

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الشناوي وعبدالقادر في مباراة الأهلي والترجي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

بكوب دقيق ذرة .. طريقة عمل كيكة موفرة بأقل التكاليف

أبيض وأسود.. ملابس ابنة تامر حسني في عيد ميلادها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-