أبو العينين : صفقة رأس الحكمة رسالة للعالم بقدرات مصر لجذب الاستثمار الأجنبي

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن عمليات تخفيض تكاليف الاستثمار والإنتاج علي المستثمرين في ظل توجهات الرقمنة والميكنة التي تقوم بها الحكومة، أمر ضروري لتحفيز بيئة الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.



جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار ..الصناعة ..التصدير .. المثلث الذهبي" والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين ، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة و عدد من كبار رجال الأعمال.



أشار أبو العينين، إلى أنه ينبغي تغيير الثقافة عبر وسائل الإعلام بشأن القطاع الخاص باعتباره الجزء الأهم في دعم الصناعة الوطنية بما يدعم الاقتصاد القومي.



أوضح أبو العينين أنه ينبغي استمرار إطلاق يد القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم الصناعة الوطنية بما ينعكس علي الاقتصاد المصري بما يساعد علي زيادة المشروعات الاقتصادية مؤكدا أن الحكومة ومجلس النواب لديها الجهود لدعم ومعاونة القطاع الخاص.



وعلي جانب آخر قال أبو العينين إن إتمام مصر لصفقة رأس الحكمة كان له دور كبير في توصيل رسالة الي العالم بأن مصر لديها قدرات حقيقية وواضحة لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تشىريعات متطورة ومواكبة للواقع.



وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مصر تمتلك الفرص الواعدة والخبرات والبنية التحتية والتكنولوجية لدعم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي مما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة.