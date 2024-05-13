معندناش المفهوم دا .. كريم قاسم يكشف سر عدم زواجه

كشف الفنان كريم قاسم، عن سر عدم زواجه وتخوفه منه وأكثر مدة قضاها في علاقته الرومانسية وذلك خلال لقائه بـ بودكاست "قهوة باللبن" مع جيلان علاء.

وقال قاسم : أنا مش شخص تقليدي ولا اتربيت بشكل تقليدي، عمر ما أهلي قالولي تعالى في بنت هنعرفك عليها ولا جايبين ليك عروسة، ولا حتى أختي قالولها كده، معندناش المفهوم دا وكل واحد حر يعيش تجربته ومحدش جيه في يوم يسألني مش هتتجوز بقى.

وأوضح كريم قاسم : في أي علاقة مكنتش بوصل لمرحلة أن واحدة تقولي مش هنتجوز ؟، أنا خايف دي حاجة مطلقة أي راجل تقوليله هتروح تقابل أبو العروسة وعيلتها أنا بالنسبة ليا ده وأنا بحكي عنه جابلي ضيق تنفس، بقالي 10 سنين مدخلتش في علاقات عدت 9 شهور ومش بفكر إني فنان وأخسر معجباتي، أنا مش مهتم بده لأنه مش أولوية أنا عندي شغف وبحب التمثيل وعايز أمثل وأخرج أيا كانت النتيجة.

نشر كريم قاسم صورة جديدة من كواليس فيلم "ولا رزق 3 “ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر كريم قاسم فى الصورة برفقة أبطال الفيلم وكتب؛" ولاد رز ق 3 .. صيف 2024.

وانضمت الفنانة أسماء جلال لأبطال فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، وهو الجزء الثالث من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً مصرياً وعربياً.

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حالياً في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق...عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.