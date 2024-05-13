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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع تنفيذ 22 مشروعا بقرية العتمور بكوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها مع إستمرار التنسيق بين الجهات المعنية للإنتهاء من مختلف المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية لتوفير حياة كريمة للأهالى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة). 

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد على قيام وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد عدد 22 من المشروعات الجارية بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو والتى تضم 18 تابع بإجمالى 32 ألف نسمة. 

 

حياة كريمة 

وأشار السكرتير المساعد إلى أنه تم الإنتهاء من 13 مشروع بنسبه 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وصيانه 3 مراكز شباب وعدد من المدارس ووحدات لطب الأسرة ومكتب للبريد ونقطة للإسعاف ، فضلاً عن مشروع تبطين الترع وإنشاء الكبارى عليها.

وأوضح السكرتير العام المساعد بأن الجولة شملت أيضاً تفقد عدد 9 مشروعات تراوحت نسب تنفيذهم مابين 65 إلى 95% وتضم مشروعات إنشاء محطات الرفع والوصلات المنزلية ، وإحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب والكهرباء ، والفايبر والألياف الضوئية.

ولفت إلى أنه خلال الجولة التفقدية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة حسن الإستقبال والتعامل مع المواطنين داخل المجمعات الحكومية والخدمية والإهتمام بتيسير وتسهيل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات المطلوبه فى أقصر وقت ، بالإضافة إلى الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها ، علاوة على عدم التهاون وإستبدال المقاولين المقصرين لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز بجميع المشروعات الجارية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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