أحمد زايد: مكتبة الإسكندرية بصدد تنظيم منتدى دولي للسلام برعاية الرئيس السيسي

أعلن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة بصدد تنظيم منتدى دولي للسلام والتسامح تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يأتي في إطار اهتماماتها بمد جسور التعاون والتفاهم بين الثقافات والمجتمعات المختلفة حول العالم، وتقديم رسالة هامة بضرورة الانفتاح على الإنسانية جمعاء.



جاء ذلك خلال كلمة أحمد زايد في افتتاح فعاليات مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية تحت عنوان "دور الجامعات في إثراء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب"، اليوم الأربعاء.

وعبر "زايد" عن فخر المكتبة باستضافة هذا المؤتمر الهام الذي يضم حشد هائل من العلماء والمفكرين، مؤكدًا إنه يناقش قضية هامة لأنها ترتبط بالعالم، والذي يشهد الكثير من التغيرات بعضها إيجابي مثل التطور التكنولوجي، ولكن على الضفة الأخرى شهد تغيرات سلبية تتنافى مع الأخلاق والإنسانية، فقد وصل عدد النازحين إلى ٧٦ مليون نازح جراء الحروب والنزاعات.

وأوضح "زايد" إن العالم يحتاج بأن تبدأ منتديات الفكر وعلى رأسها الجامعات في مناقشة مصير العالم والروابط التي تجمع العلاقات بين أفراده، إذ إن بحث ودراسة الجامعات لهذه القضية له عدة أوجه يمكن أن تعمل في إطارها؛ فهي مخزن المنطق والعقلانية والتفكير ولذلك فهي قادرة على أن تحقن في جسد العالم هذا القدر من العقلانية والأخلاقية والإنسانية، وتصبح وسيط لتكوين الوعي.

وأضاف "زايد" إن الجامعة قادرة على تطوير البحث العلمي وقراءة التاريخ، ودراسة العلوم الإنسانية والطبيعية، لتقديم إسهامات وحلول للتحديات التي تواجه العالم، بالإضافة إلى أهمية تطوير مناهجها التعليمية لرفع وعي الشباب وإعدادهم للمستقبل، والتعرف على تاريخ العالم والمشكلات الأخلاقية التي تواجهه، مشيرًا إلى أن العالم في حاجة إلى تطوير مفهوم الإنسانية.

جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى؛ رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور أسامة الأزهري؛ مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور عبد العزيز قنصوه؛ رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي؛ رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور سامي الشريف؛ الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والأنبا بافلي؛ الأسقف العام لكنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر؛ نائب محافظ الإسكندرية، قدمه الكاتب والإعلامي الدكتور جمال الشاعر.

