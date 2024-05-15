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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تدين الهجوم الإسرائيلي على رفح وتدعو إلى وقف إطلاق النار

صدى البلد

أدان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشدة الهجوم الإسرائيلي المستمر على رفح بغزة. 

وبحسب مصدر دبلوماسي تركي نقلته رويترز، وصف فيدان التصرفات الإسرائيلية بأنها "غير مقبولة".

وشدد فيدان خلال الاتصال على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة. 

وشدد على أن تحقيق وقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتحقيق الاستقرار في المنطقة. 

تعكس دعوة فيدان موقف تركيا الثابت بشأن الدعوة إلى السلام ووقف التصعيد في مناطق النزاع.


وسلط فيدان الضوء أيضا على الوضع الإنساني المتردي في غزة. 

ودعا إلى إزالة العوائق التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى الإقليم. وتؤكد تصريحات وزير الخارجية التركي القلق الدولي إزاء تدهور أوضاع المدنيين في غزة، والتي تفاقمت بسبب العمليات العسكرية المستمرة.

الحوار الأمريكي التركي
وتشير المناقشة بين فيدان وبلينكن إلى وجود انخراط دبلوماسي نشط في قضية غزة. وبينما أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن التأثير الإنساني للهجوم على رفح، فإن إدانة تركيا الصريحة تزيد من الضغوط على إسرائيل لحملها على إعادة النظر في استراتيجيتها العسكرية وإعطاء الأولوية لوصول المساعدات الإنسانية.

إن إدانة تركيا للهجوم الإسرائيلي على رفح والدعوة إلى وقف إطلاق النار تسلط الضوء على الطلب الدولي المتزايد على وقف التصعيد والإغاثة الإنسانية في غزة. 

ويؤكد هذا التطور على الديناميكيات الجيوسياسية المعقدة والحاجة الملحة إلى بذل جهود دبلوماسية لمعالجة الأزمة.

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