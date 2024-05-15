جريمة بشعة.. بوتين يندد بحادث اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بإطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي ويصف الهجوم بالجريمة البشعة.

وقال بوتين : "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لهذه الجريمة الوحشية. أعرف روبرت فيكو كرجل شجاع وقوي التفكير. آمل بشدة أن تساعده هذه الصفات على تجاوز هذا الوضع الصعب”.

وقال في برقية إلى الرئيسة السلوفاكية زوزانا كابوتوفا: "أرجو أن أنقل إلى رئيس الوزراء فيكو خالص كلمات الدعم، وكذلك تمنياتي بالشفاء السريع والكامل".

قال وزير داخلية سلوفاكيا ماتوش إستوك ، اليوم، إن حالة رئيس الوزراء "فيكو" خطيرة للغاية وحياته مهددة.

وأكدت وزارة الداخلية السلوفاكية، في وقت سابق من اليوم ، أن رئيس وزراء البلاد تعرض لمحاولة اغتيال.

وأدانت المفوضية الأوروبية ، محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا، واعتقلت الشرطة السلوفاكية، المسلح الذي أطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا.

وأصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو ، اليوم بجروح في إطلاق نار ونقل إلى المستشفى.