الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

إختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك "الموج الأحمر - 7" بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍ من مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتى والذى إستمر فعالياته لعدة أيام بالمياة الإقليمية للمملكة العربية السعودية ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

تدريب الموج الأحمر

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة ، وكذلك التدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة والتدريب على حق الزيارة والتفتيش ، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التى أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشتركة فى التدريب.

الموج الأحمر

وإشتملت المرحلة الختامية للتدريب على تنفيذ بيانٍ عملى على إقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر التمهيد النيرانى لعناصر القوات الجوية ، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية للقوات وإستطلاع ساحل الجزيرة وتأمينه ، تمهيداً لتقدم القوات وتنفيذ الإقتحام بنجاح.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية للدول المشاركة فى التدريب وعدد من طلبة الكلية البحرية المصرية والكلية العسكرية التكنولوجية.

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