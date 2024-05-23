بسبب درجات الحرارة.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء واستقرار البيض بالأسواق اليوم

شهد سعر الفراخ البيضاء اليوم، الخميس 23 مايو 2024، ارتفاعًا في الاسواق، وذلك بعد أن شهدت أسعار الدواجن والبيض بأنواعها موجة من الانخفاض مع بداية شهر أبريل الماضي.

سبب ارتفاع أسعار الدواجن

كشف ماهر نسيم عضو اتحاد منتجي الدواجن، عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق خلال الأيام القليلة الماضية.

الفراخ البيضاء

وقال نسيم، في تصريحات صحفية، إن الإرتفاع الذي شهدته أسعار الدواجن بمختلف الأسواق خلال الفترة الماضية؛ يرجع لموجة الحر السيئة التي ضربت أجواء البلاد خلال الأيام الماضية، موضحا أن ذلك تسبب في موت أعداد كبيرة من الدواجن بمختلف المزارع ما نتج عنه نقص في المعروض بالأسواق.

الأسعار المتوقعة خلال الفترة المقبلة

وأكد نسيم، انه بعودة الأجواء لطبيعتها، من المؤكد أن آلية عمل المزارع ستعود من جديد لتربية كميات تلبي إحتياجات السوق فتعاود الأسعار الإنخفاض من جديد.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء قفزة بقيمة 6 جنيهات للكيلو الواحد بمستهل تعاملات اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

- سجّلت أسعار الفراخ البيضاء 91 جنيها بالمزرعة، لتباع في الأسواق بسعر ما بين 101 إلى 106 جنيها للكيلو.

- تراوحت أسعار الدواجن الحمراء والساسو بين 100 إلى 101 جنيها للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق بما يتراوح بين 110 و 111 جنيهًا للكيلو.

فراخ ساسو

- سجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 80 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بالأسواق بـ90 جنيهًا

- تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 115 الى 120 جنيها، لتصل إلى المستهلك بالأسواق بـ125 جنيهًا.

البانيه

- يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الخميس 23 مايو 2024 بين 230 و240 جنيهًا باختلاف الأسواق.

- سجل سعر الرومي نحو 195 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الرومي

- سجل سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيهًا.

- سجل سعر صدور الدجاج نحو 112 جنيهًا

- سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 115 جنيها

استقرار أسعار البيض

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

بيض احمر وأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 118 لتباع للمستهلك بـ 128 جنيهًا.

بيض بلدي

سعر كرتونة البيض البلدي 125 جنيهًا جملة وللمستهلك بـ 135 جنيهًا.