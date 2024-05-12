عيدية الحكومة.. تبكير صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة المالية، عن تبكير مواعيد مرتبات شهر يونيو المقبل للعاملين بالدولة، بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/2024، وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024.

عيدية الحكومة للعاملين بالدولة

أكدت وزارة المالية، في بيان، اليوم الأحد، أنه سيتم تبكير مواعيد صرف مرتبات يونيو المقبل للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية لعام 2023- 2024 وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024.

قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونيو 2024، لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا في الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت، جدول صرف المرتبات بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بصرف مرتبات

الدرجات الوظيفية المختلفة والذي جاء كالتالي:

• الدرجة الوظيفية الممتازة: 12 ألف جنيه.

مرتبات الدرجة العالية وما يعادلها 10,200 جنيه.

مرتبات المدير العام 9,200 جنيه.

• مرتبات موظفي الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.

مرتبات موظفي الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.

وأخيراً مرتبات موظفي الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو

جاءت الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين في القطاع العام، بعد توصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه لموظفي الدرجة السادسة، وبهذا من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة طبقاً

للقرارات التي أعلنت عنها وزارة المالية المصرية خلال الأيام الأخيرة.

ويتم صرف المرتبات من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

• منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

• المحافظ الإلكترونية.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

من المقرر أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بصرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو 2024، وذلك يوم 1 من الشهر المقبل.