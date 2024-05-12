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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أنباء عن تغريمه.. هل يتسبب الشناوي في أزمة بالأهلي قبل لقاء الترجي؟

صدى البلد

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دراسة فريق الترجي التونسي بالفيديو، استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم السبت المقبل في رادس بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسط انتشار أنباء عن وجود أزمة داخل الفريق تخص حراسة المرمى، بطلها محمد الشناوي.

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حقيقة تغريم الشناوي مبلغا ضخما

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة تغريم محمد الشناوي قائد الفريق مبلغا ضخما، بزعم رفضه التواجد في قائمة المباريات، واعتراضه على الجلوس احتياطيا لـ مصطفى شوبير.

الشناوي 

وأضاف المصدر: خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي لم يوقع أي غرامة مالية علي الشناوي، واستمرار استبعاده من المباريات جاء بعد جلسة كولر مع اللاعب الأربعاء الماضي، حيث شهدت الاتفاق على تواجد مصطفى شوبير أساسيا في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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الشناوي مع البعثة في تونس

وكشف المصدر، عن موقف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من مرافقة بعثة الفريق إلى تونس لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حراس مرمى الأهلي 

وقال: محمد الشناوي سيتواجد رفقة بعثة الأهلي في تونس، لكن لم يحسم الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ضمه من عدمه إلى قائمة المباراة النهائية، موضحا أن هناك اتفاقا مع الشناوي بشأن تواجده في قائمة الأهلي التي تسافر إلى تونس لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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كولر يدرس خطة مواجهة الترجي

حصل مارسيل كولر، على بعض التسجيلات الاخيرة الخاصة بفريق الترجي التونسي، استعدادا لمواجهة الفريقين السبت المقبل.

الأهلي والترجي 

ويعقد المدير الفني للأهلي، جلسة مع جهازه المعاون اليوم، لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الترجي، علي هامش مران الفريق اليوم الأحد، حيث يخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة بلدية المحلة أمس، تدريبات خفيفة استشفائية على أن يتدرب باقي اللاعبين بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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موعد مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 

يلتقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في رادس، في العاشرة مساء السبت 18 مايو الجاري، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي 
الترجي

فيما يقام لقاء الإياب في الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري بسعة الاستاد.

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