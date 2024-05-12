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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الزمالك في ورطة وجوميز محتار في مركزين.. تفاصيل خطة الأبيض لمواجهة نهضة بركان

صدى البلد

يلتقي فريق الزمالك، مساء اليوم الاحد، مع نظيره نهضة بركان المغربي، في إطار ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي يطمح الزمالك في حسم لقبها.

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الغيابات تجبر الزمالك على خطة محددة

بسبب الغيابات التي يعاني منها فريق الزمالك، يضطر جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، لخوض مباراة نهضة بركان بطريقة مختلفة.

الزمالك في ملعب المباراة 

وسيلعب جوميز بطريقة دفاعية مع بداية مباراة نهضة بركان، وسيكون حريصًا في أول نصف ساعة من اللقاء، وسيعتمد على سرعات سيف الدين الجزيري وأحمد السيد زيزو في الهجمات المرتدة.

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حيرة جوميز في مركزين والسبب شلبي

هناك حيرة لدى جوميز؛ بسبب مركزي وسط الملعب والجناح، حيث يفكر المدرب البرتغالي في من سيجاور نبيل عماد دونجا في وسط الملعب، وبديل مصطفى شلبي في الجناح.

مصطفى شلبي 

ويفكر جوميز في الدفع بالسنغالي إبراهيما نداي في مركز الجناح الأيسر أمام نهضة بركان ليعوض غياب مصطفى شلبي، بينما يفاضل بين الثنائي زياد كمال، ومحمد شحاتة في وسط الملعب بجوار نبيل عماد دونجا.

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الزمالك يطمع في الكونفدرالية الثانية

الزمالك يخوض نهائي الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد التتويج بالبطولة عام 2019، بينما يلعب نهضة بركان المباراة النهائية للمرة الرابعة تاريخيًا، التي توج بلقبها مرتين من قبل، وحل وصيفًا مرة واحدة أمام الأبيض.

لاعبو الأبيض 

تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية على حساب دريمز الغاني، بعدما تفوق عليه بنتيجة (3-0) في مجموع المباراتين، بينما بلغ نهضة بركان المباراة النهائية على حساب اتحاد العاصمة، الذي تم اعتباره خاسرًا بنتيجة اعتبارية (0-6) في مباراتي الذهاب والإياب.

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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

تنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان، التي يستضيفها الملعب البلدي ببركان، في السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت جرينتش، الثامنة بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت مصر.

الزمالك ونهضة بركان 

وتذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان، عبر قناة Bein sports hd 6، بتعليق المصري محمد فوزي والمغربي جواد بدة.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان، في إطار إياب نهائي كأس الكونفدرالية، مساء يوم الأحد المقبل 19 مايو، على ستاد القاهرة الدولي، بحضور السعة الكاملة.

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التشكيل المتوقع للفارس الأبيض 

من المتوقع أن يبدأ جوميز مباراة نهضة بركان بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - (محمد شحاتة أو زياد كمال) - أحمد حمدي.
خط الهجوم: أحمد السيد زيزو - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

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