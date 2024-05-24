اليمن.. غارات أمريكية بريطانية تستهدف مديرية الحوك بالحديدة

أفادت وسائل إعلام حوثية، اليوم الجمعة، باستهداف غارات أميركية بريطانية لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة باليمن.

وفي نفس السياق، أكد قائد الحوثيين عبدالملك الحوثي أن الميناء العائم الأمريكي في غزة هو قاعدة عسكرية وقد افتضحت واشنطن حينما جلبت المدرعات وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال الحوثي : الأمريكي عبر الميناء العائم يريد أن يتحكم بالقليل من المساعدات وتوظيفها بما يخدمه عسكريا ويخدم الإسرائيلي.

وأضاف " التوجه الأمريكي عدواني لا يراعي الكرامة الإنسانية والحقوق، وكل العناوين الإنسانية ليست إلا للتوظيف السياسي.