320 جنيها للتذكرة .. علي الحجار بساقية الصاوي فى هذا الموعد

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي ، يوم 26 من الشهر القادم ، على مسرح النهر بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك .

ومن المقرر ان يبدأ الحفل فى الثامنة مساء ، ويقدم فيه على الحجار عدد من أشهر أغانيه ، وتبدأ أسعار التذاكر من 320 جنيه .

وكانت قد نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الليلة الثانية من المشروع الفنى 100 سنة غنا والمقام بالتعاون مع النجم علي الحجار وتضمنت الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى .

وتفاعل الجمهور مع الفنان الكبير علي الحجار وضيوفه النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر والمواهب الواعدة سهيلة بهجت ، سمير عزمى ، شيماء يسرى وصاحبتهم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق لإلقاء الضوء على المشوار الفنى للموسيقار الرائع محمد فوزى مستعرضا عددا من مؤلفاته الأيقونية وتخللها عرض درامى من إخراج عصام السيد ، إعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم ، توزيع موسيقى أحمد شعتوت أداء محمود الزيات وأمير عبد الواحد الى جانب مادة فيلمية وشهادات من كبار الملحنين عن الموسيقار الراحل وأعماله .