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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

320 جنيها للتذكرة .. علي الحجار بساقية الصاوي فى هذا الموعد

علي الحجار
علي الحجار

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي ، يوم 26 من الشهر القادم ، على مسرح النهر بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك . 

ومن المقرر ان يبدأ الحفل فى الثامنة مساء ، ويقدم فيه على الحجار عدد من أشهر أغانيه ، وتبدأ أسعار التذاكر من 320 جنيه .

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وكانت قد نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الليلة الثانية من المشروع الفنى 100 سنة غنا والمقام بالتعاون مع النجم علي الحجار وتضمنت الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى .

وتفاعل الجمهور مع الفنان الكبير علي الحجار وضيوفه النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر والمواهب الواعدة سهيلة بهجت ، سمير عزمى ، شيماء يسرى وصاحبتهم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق لإلقاء الضوء على المشوار الفنى للموسيقار الرائع محمد فوزى مستعرضا عددا من مؤلفاته الأيقونية وتخللها عرض درامى من إخراج عصام السيد ، إعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم ، توزيع موسيقى أحمد شعتوت أداء محمود الزيات وأمير عبد الواحد الى جانب مادة فيلمية وشهادات من كبار الملحنين عن الموسيقار الراحل وأعماله .

الفنان علي الحجار الفنان الكبير علي الحجار دار الاوبرا المصرية ساقية الصاوي محمد فوزي مهرجان كان لمياء زايد

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