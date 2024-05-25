عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة تهنيء فريق فيلم "رفعت عيني للسماء" بفوزه بجائزة مهرجان كان

رفعت عيني للسماء
رفعت عيني للسماء

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التهنئة لفريق عمل الفيلم التسجيلي المصري "رفعت عيني للسماء" بعد فوزه بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي، مناصفة مع فيلم "Ernest Cole: Lost and Found".

وأكدت وزيرة الثقافة أن هذا الفوز إنجاز هام للسينما المصرية، ويعكس موهبة المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، وقدرتهما على تقديم عمل فني إبداعي يتناول قضايا إنسانية هامة بطريقة مؤثرة.

مخرج رفعت عيني للسما : سبب نجاح الفيلم الثروة البشرية في الصعيد

وصلت للمحاكم ومنعت من رؤية أولادها.. أزمات فى حياة آثار الحكيم

وقالت الوزيرة إن هذا الفوز يعزز مكانة مصر على خريطة السينما العالمية، ويؤكد قدرة السينما المصرية على المنافسة بقوة في المحافل الدولية.

يتناول الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسماء" قصة فرقة "بانوراما برشا" للفتيات من قرية برشا في صعيد مصر، والتي تقدم عروضًا مسرحية غنائية وفلكلورية تعالج قضايا اجتماعية .

ويُسلط الفيلم الضوء على التحديات التي يواجهنها ، وكيف يسعين لتحقيق أحلامهن رغم المعارضة والانتقادات.

الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة رفعت عيني للسما مهرجان كان السينمائي الدولي مهرجان كان السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

موعد صرف معاشات يونيو 2024.. طريقة الاستعلام عن القبض

ما الذي يحدث قبل الفجر بساعة؟.. 4 أمور تغير حياتك في 60 دقيقة

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

بحبها جدا.. رد صادم من أحمد العوضي عن إمكانية رجوعه لياسمين عبدالعزيز

ارتفاع مؤقت.. السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة|خاص

بشرى من الأرصاد في هذا اليوم.. وتحذير من 48 ساعة قادمة| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

تعرف على إرشادات مباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي أبطال أفريقيا

حلق شعره.. محمد صلاح يظهر بلوك جديد عبر إنستجرام

بلينكن يدعو لسرعة انهاء المحادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

حقق مبيعات قياسية.. هاتف أندرويد هو الأكثر نجاحًا في العالم

تخلف وتفاخر ممقوت.. تعليق قوي على ظاهرة إلقاء الأموال في الأفراح

قبل عيد الأضحى.. التموين تطرح كيلو اللحوم الطازجة بـ285 جنيها في المجمعات الاستهلاكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

فى 5 خطوات بسيطة..علم طفلك كيف يكون مستقلا وواثق من نفسه

احذر شرائها.. أسوأ 5 سيارات في الاستخدام بحسب تقرير عالمي

من الكواليس .. روبى تخطف الأنظار بفستانين من الليلة حلوة

فيديو

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-