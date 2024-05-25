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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي

تحتفل الفنانة ناهد السباعي ، اليوم ، بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أهم الفنانات فى الدراما والمصرية فى الوقت الراهن .

ناهد السباعي هي ابنة المنتجة ناهد فريد شوقي والمخرج مدحت السباعي، وحفيدة  الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدى سلطان.

كان الظهور الأول لها وهي طفلة عمرها 7 سنوات في السهرة التليفزيونية نونة الشعنونة عام 1994، وقامت بدور نبوية الأخت الصغرى لنعيمة.

ظهرت في فيلم من نظرة عين بعام 2003 في دور نهى صديقة العروس وذلك تحت اسم نودي وكان عمرها خمسة عشره عاماً، وهو أول ظهور سينمائي لها.

نجحت  بعد ذلك في أن تخطو خطوات ثابتة في الحياة الفنية، حيث أدت دورا متميزا في فيلم احكي يا شهرزاد ومسلسل الحارة

تخرجت  ناهد السباعي من معهد السينما، وقدمت أربعة افلام قصيرة بالمعهد، وشاركت في فيلم بصرة من إخراج أحمد رشوان.

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 تلقت دروسا بورشة الفنان محمد صبحي، مما ساعدها على تقدمها في التمثيل بشكل كبير.

شهدت حياة ناهد السباعي أزمة كبيرة ، حين نسب خلاف بسيط بينها وبين طليقها ، مما دفع الى الإعتذار عن حضور حفل زفافها قبل اتمامه بـ 24 ساعة فقط ، وكان الغريب ان طليق السابق أصر علي أقامة الفرح فى موعده دون حضورها ، حيث فسرت بعد ذلك ان ربما يكون أعتقد انها سوف تحضر بالفعل .

لم يمر فترة طويلة حتي إعلنت ناهد السباعي عن تجميد بويضاتها فى أحدي الحوارت التليفزيونية ، وكان ذلك بناء علي إصرار والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي .

تعرضت ناهد السباعي الى صدمات عديدة فى حياتها كان أخرها وفاة والدتها ناهد فريد شوقي اثناء وجودها فى لبنان ، ولم تتمكن من حضور الدفن . 

ولم تكن تلك الصدمة الاولي فى حياة ناهد السباعي فقد تعرضت الى صدمات عديدة ومنها وفاة شيقها فريد فى حادث سيارة ، ووفاة والدها المخرج مدحت السباعي .

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