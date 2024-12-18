من أطباء عالميين.. وصفات طبيعية بسيطة لعلاج فطريات الأظافر

تعد فطريات الأظافر من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار، وتسبب تشوها في شكل الأظافر سواء كان ذلك في القدمين أو اليدين.

ويجد كثيرون صعوبة في التخلص من فطريات الأظافر، حيث يرجع ذلك إلى ضرورة وصول العلاج إلى باطن الظفر والاجزاء المخفية حيث تتواجد العدوى، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً ونفقات مرتفعة.

ووفقا لما جاء في موقع "نيويورك بوست"، قدمت الدكتورة نيرا ناثان، أخصائية الأمراض الجلدية، عبر منصة "تيك توك" نصيحة مبتكرة وغير مكلفة لمعالجة الحالات الخفيفة من فطريات الأظافر باستخدام غسول الفم "Listerine" البني، ويحتوي هذا الغسول على مكونات مثل المنثول والأوكالبتول والثيمول، التي تتمتع بخصائص مضادة للفطريات، ما يجعله فعالاً في معالجة العدوى.

ونصحت الدكتورة ناثان بتطبيق الغسول مباشرة على الأظافر المصابة باستخدام قطعة قطن، مع التأكد من تغطية الأظافر من الأعلى والأسفل، وتركها لتجف كما يمكن نقع الأظافر في محلول الغسول لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

إذا كانت الإصابة أكثر حدة، توصي الدكتورة ناثان باستخدام العلاجات المنزلية الأخرى، مثل نقع الأظافر في خل التفاح، المعروف بفوائده المضادة للبكتيريا والفطريات، لمدة 15 دقيقة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

أما الدكتور سكوت والتر، طبيب الأمراض الجلدية، اقترحت إعداد خليط من كميات متساوية من غسول الفم "Listerine"، الخل الأبيض، والماء و يتم نقع الأظافر المصابة في هذا الخليط لمدة 15 دقيقة مرتين في الأسبوع.

رغم فعالية هذه الطرق المنزلية، تنبه الدكتورة ناثان إلى أهمية استشارة طبيب الأمراض الجلدية في الحالات الشديدة للحصول على الأدوية الموصوفة مثل "لاميسيل" و"سبورانوكس"، التي تُظهر معدلات نجاح أعلى مقارنة بالكريمات الموضعية ومع ذلك، يجب توخي الحذر من الآثار الجانبية المحتملة، مثل اضطرابات المعدة وتغيرات المزاج، ونادراً ما يحدث تلف للكبد.

باتباع هذه الإرشادات، يمكن تخفيف حدة فطريات الأظافر بطرق بسيطة وغير مكلفة، مع ضرورة استشارة الطبيب عند الحاجة.

وفي الحالات الشديدة يستخدم علاج مضاد للفطريات بشكل موضعي أو أقراص، وعادة يستغرق مدة تتراوح بين 6 و18 شهرا.