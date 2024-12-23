الخارجية الأردنية: الصفدي يجري مباحثات بدمشق مع الشرع

ذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزير أيمن الصفدي يجري مباحثات بدمشق مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وسبق وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يقوم اليوم الاثنين، بزيارة للعاصمة السورية دمشق.

وبحسب بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، يلتقي الصفدي خلال الزيارة القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين السوريين.

ويزور الوزير دمشق للاطلاع على آخر التطورات في سوريا وابرز القضايا المشتركة بين البلدين.